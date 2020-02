Orchestra-Prémaman réduit la voilure

FRANCE. Le groupe Orchestra-Prémaman a présenté, lundi 17 février 2020, à ses salariés et à leurs représentants un plan de réorganisation de ses activités. En procédure de sauvegarde depuis le 24 septembre 2019 , Orchestra-Prémaman se spécialise dans la puériculture et notamment les vêtements pour enfants. Le groupe basé à Saint-Aunès, près de Montpellier, exploite 545 points de vente dont 305 en France. En Méditerranée, il est présent en Grèce, Espagne, Italie, Maroc, Turquie et Chypre.Orchestra-Prémaman entend se recentrer sur la France, la Belgique, la Suisse, le Maroc et la Grèce. Il prévoit de fermer ses quatre-vingt un magasins à l’international, quarante-quatre en France et ses deux entrepôts Saint-Aunès et Saint Jean de Vedas. 300 postes seront supprimés à l'étranger, 302 en France, dont trente-huit au siège de l’entreprise, 149 postes en magasins et 115 dans les entrepôts. Parallèlement, la restructuration débouchera sur la création de treize postes au siège, trente à l’entrepôt d’Arras au sein de la coentreprise ORLOG (proposés comme postes de reclassement). Le groupe emploie actuellement 2 920 collaborateurs.