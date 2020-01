Orange ancre sa filiale Moyen-Orient dans la tour Casablanca Finance City

MAROC. L'opérateur de télécommunications Orange (41 mrds€ de chiffre d'affaires en 2018 et 148 000 salariés au 30 septembre 2019) a inauguré, mercredi 8 janvier 2020, son siège opérationnel Middle East and Africa (Moyen-Orient et Afrique - MEA) dans la tour Casablanca Finance City (CFC).



D'une surface de 900 m² sur deux étages, il dispose de "salles de visioconférence et de téléprésence pour rester connecté avec les autres pays de la zone, ainsi qu'un "Social hub" pour superviser et suivre en temps réel l'activité digitale d'Orange et du secteur dans la zone Afrique et Moyen-Orient", précise un communiqué d'Orange.



"Orange est l’un des rares groupes internationaux à avoir fait le choix stratégique, il y a plus de vingt ans, de se développer en Afrique et au Moyen-Orient. Nous avons toujours été convaincus du potentiel immense de cette région. A bien des égards elle peut être considérée comme un modèle de transformation digitale ; l’exemple du mobile money en est assez emblématique. Une des clés de la réussite des nouveaux services est de les penser depuis l’Afrique pour s’adapter aux spécificités locales et répondre au mieux aux besoins des clients. C’est pour cela que nous avons souhaité organiser le pilotage de nos activités en Afrique et au Moyen-Orient directement depuis le continent africain", indique Stéphane Richard, pdg d’Orange.