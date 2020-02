Onze villes italiennes en quarantaine à cause du coronavirus

ITALIE. Ecoles, universités, lieux culturels, entreprises, salles de sport, magasins d'alimentation, sont fermés depuis lundi 24 février 2020 dans les régions de Vénétie et de Lombardie. Le carnaval de Venise a été arrêté deux jours avant sa fin officielle et les manifestations sportives toutes annulées. L'Italie, principalement le Nord, est désormais le pays d'Europe le plus touché par le coronavirus avec 152 cas de patients atteints du Covid-19 (dont quatre mortels) recensés.



Une quarantaine a été mise en place par les autorités dans onze villes, la première décrétée en Europe, et 52 000 personnes se trouvent en zones de confinement. Aucune entrée ni sortie n'est permise.



Le foyer se situe à Codogno, province de Lodi, près de Milan, à trois heures en voiture de la frontière française. Le nouveau ministre français de la Santé, Olivier Véran, s'avoue "très attentif à la situation en Italie" et craint l'arrivée de cas en France. Les différents services de l'Etat se trouvent "en alerte maximale", affirme-t-il.