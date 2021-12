Omicron vient gâcher les fêtes dans plusieurs pays d'Europe du Sud

La principauté de San Marin demande désormais à ses visiteurs d'envoyer un courriel préalable avant tout passage de sa frontière. Sur place le masque est obligatoire dans les transports et à l'intérieur des lieux publics et dans tout endroit à l'extérieur où le mètre de distanciation ne peut être observé. Les rassemblements de groupes de plus de dix personnes sont interdits à l'extérieur si cette dernière condition n'est pas remplie.



Très récemment, l'Espagne a de nouveau imposé le port du masque également à l'extérieur dans tout le pays. A l'exception de la pratique sportive et des espaces naturels (montage et plage). Les personnes seules ou entourées de personnes résidentes dans leur foyer sont aussi exemptées.



Jeudi 23 décembre 2021, une des régions du pays, et non la moindre puisqu'il s'agit de la Catalogne, a obtenu de la justice l'instauration d'un couvre-feu nocturne sur une grande partie de son territoire. Son exécutif avait demandé au Tribunal supérieur de justice de Catalogne (TSJC) de valider les mesures affectant les libertés fondamentales telles que la fermeture des discothèques, la limitation des réunions privées à un maximum de dix personnes et donc l'interdiction de sortir de chez soi de 1h à 6h du matin dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants où l'incidence dépasse 250 cas pour 100 000 habitants sur sept jours. Ceci concerne l'intégralité d'entre elles. Dans cette région la plus peuplée du pays et la plus touristique d'Espagne ces interdictions s'appliquent à compter de jeudi 23 décembre 2021 au soir pour une durée minimale de quinze jours.