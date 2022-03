Olympia Odos emporte l'extension de l'autoroute Athènes-Corinthe-Patras

Vinci Concessions et ses partenaires sont chargés de la conception, du financement et de la construction de cette nouvelle section. Ils géreront son exploitation jusqu'en 2044 et se rémunéreront grâce à un péage.



Les 331 M€ d'investissements nécessaires pour ce prolongement vers l'ouest de la péninsule du Péloponnèse comprennent une prise en charge de l'État grec à hauteur de 217 M€. Le restant sera apporté par un prêt bancaire à échéance de près de quinze ans contracté par les actionnaires d'Olympia Odos.



Avec ce nouveau tronçon, Vinci gèrera 544 km d'autoroutes concédées en Grèce (Pont-Rion/Antorion, Maliakos-Kleidi, Athènes/Corinthe/Patras/Pyrgos). "La nouvelle section autoroutière entre Patras et Pyrgos est l’illustration de la relation solide et durable entre Vinci Concessions et les autorités grecques", commente Nicolas Notebaert, directeur général de Vinci Concessions.