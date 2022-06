Nouveau coup de pouce sur la TVA en Espagne

ESPAGNE. Le gouvernement espagnol a annoncé mercredi 22 juin qu'il allait baisser la TVA sur l'électricité de moitié, pour la faire passer de 10% à 5%. Déjà, en 2021, il avait ramené la TVA sur ce produit de 21 % à 10%. Le Premier ministre Pedro Sanchez entend ainsi lutter contre l'inflation et les très fortes augmentation du prix de l'énergie . Cette mesure phare sera adoptée dans le cadre d'un paquet de décisions destiné à limiter l'inflation qui culmine actuellement en Espagne à 8,7% (entre mai 2021 et mai 2022). Le chiffre le plus élevé depuis mai 1986.Le gouvernement de gauche devrait mettre en place un chèque inflation pour les plus démunis. Il pourrait également réduire très fortement le prix des transports en commun. Pour financer ces dépenses, il réfléchit à un nouvel impôt extraordinaire qui concernerait les grandes entreprises du secteur de l'énergie, grandes bénéficiaires de cette crise avec des bénéfices records.L'Espagne a déjà adopté en avril dernier un premier paquet de mesures anti inflation (subventions pour les carburants, hausse du revenu minimum vital, baisse de la TVA sur l'électricité...) d'un montant de six milliards d'euros. Il devait se terminer fin juin mais sera prolongé jusqu'en septembre.Selon l'OCDE, la crise inflationniste devrait coûter à l'Espagne 1,4 point de croissance. L'OCDE estime en effet que le PIB 2022 de l'Espagne progressera de 4,1% contre une prévision initiale de 5,5%.