Note économique - L'intégration régionale en Asie du Sud-Est : Enseignements pour les pays du Sud de la Méditerranée

Publié en mai 2019. rédigé par Jean-Raphaël Chaponnière et Marc Lautier





Le processus d’intégration régionale en Asie du Sud-Est qui, commencé par six pays (Brunei, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande), s’est élargi au Cambodge, au Laos, à Myanmar et au Vietnam (CLMV), passant ainsi de l’ASEAN (6) à l’ASEAN (10), est considéré comme le plus réussi en dehors de l’Union européenne. Ce processus réunit des pays de taille moyenne, dont les conditions initiales étaient proches de celles des pays du Sud de la Méditerranée PSM) en termes de niveau de revenu, de traditions interventionnistes et protectionnistes, de diversités et d’antagonismes de voisinage, tout en différant par leur degré d’insertion internationale.

Extrait :



Les pays de l’ASEAN ont poursuivi des stratégies de valorisation des ressources naturelles jusqu’au début de la décennie 1980. Confrontés au contrechoc pétrolier, ils ont adopté des stratégies de promotion des exportations manufacturières, qui ont bénéficié des délocalisations japonaises...



Perspectives économiques en Afrique 2019













