Nicosie accuse Ankara de "porter atteinte à la sécurité régionale"

MEDITERRANEE ORIENTALE. Lors d'une réunion à Nicosie, mercredi 21 octobre 2020, avec les présidents chypriotes et égyptiens, Kyriakos Mitsotakis s'en est pris violemment à la Turquie l'accusant d'entretenir des "fantasmes impérialistes assortis d'actions agressives depuis la Syrie jusqu'en Libye, en passant par la Somalie et Chypre ou encore la mer Egée et le Caucase". Le premier ministre grec dénonce les "provocations" d'Ankara. En écho, Nicos Anastasiades, président de Chypre, a affirmé que "la Turquie fait constamment augmenter les tensions et porte atteinte à la sécurité régionale."

Dans la capitale chypriote, les trois présidents ont signé un communiqué commun pour dénoncer l'attitude de la Turquie sur tous ces théâtres de conflits. Et notamment deux d'entre eux.



D'abord, la signature en 2019 d'un accord de délimitation de leurs espaces maritimes entre la Turquie et la Libye en Méditerranée orientale. Il a été déclaré illégal par les trois pays réunis à Chypre et suivi en août 2020 d'un accord du même type entre Athènes et Le Caire. Abdel Fattah al-Sissi, le président égyptien, a mis en exergue à Nicosie ce texte comme acte montrant à quoi il est possible d'arriver quand "le droit international et les institutions sont respectées." Un accord balayé d'un revers de main par le président turc.