NewOrch lève 19,5 M€ pour relancer les magasins Orchestra

FRANCE. Trois mois après la reprise d'Orchestra à la barre du tribunal de commerce de Montpellier par son propriétaire Pierre Mestre, la société NewOrch, créée pour l'occasion, lève 19,5 M€ auprès d'Acofi Gestion, gestionnaire du fonds Predirec ABL 2.Pour financer la reprise et accompagner sa restructuration, en complément des fonds propres apportés par les actionnaires, les enseignes de magasins de vêtements pour enfants et d'articles de puériculture (Orchestra et Prémaman) vont bénéficier d'une ligne moyen terme de 12 M€, garantie sur les stocks détenus par NewOrch SAS, et d'une ligne à plus court terme de 7,5 M€.Le jugement du 19 juin 2020 du tribunal de commerce de Montpellier prévoyait la reprise de 1 110 salariés et de 2 659 emplois indirects, ainsi que le paiement d'un prix de cession de 35,5 M€ (15,5 M€ à la signature des actes et le solde sur 48 mois) plus 35,6 M€ de charges augmentatives du prix.Pierre Mestre, fondateur de l'enseigne en 1995 à Saint-Aunès (Hérault) avec son épouse Chantal, va conserver 430 points de vente (255 en France et dont 379 intégrés) dans le monde sur les 514 existants. Il ne gardera qu'un seul entrepôt, celui d'Arras (articles de puériculture et colis complets d'articles textiles), détenu par la co-entreprise Orlog. L'entrepôt de Saint-Aunès (articles décolisés expédiés à l'unité et livraison des commandes web), tout comme celui de Saint Jean de Vedas (gestion et préparation de matériel pour l'agencement des magasins) vont donc fermer leurs portes. En diminuant le coût de la logistique en pourcentage du chiffre d'affaires, ce regroupement pourrait permettre un gain de 3,7 M€ en année pleine à partir de 2021.Parallèlement, le repreneur entend diminuer de 25% le nombre de références en particulier sur les activités textiles.