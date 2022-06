Neuf fonds créent le premier réseau d'investisseurs souverains du continent

Plate-forme dédiée au développement de projets et à la promotion des investissements, l'ASIF "adressera les secteurs clefs pour le continent, tels que les infrastructures, la sécurité alimentaire, l’industrialisation, l’urbanisation ou encore le changement climatique".



Le forum "jette les bases pour l’édification d’un partenariat multidimensionnel qui vient consolider les relations inter-africaines déjà existantes et contribuer aux avancées de l’Afrique", poursuit le communiqué.



Lors du lancement à Rabat, l'ASIF a d'ailleurs signé une lettre d'intention tripartite avec la Banque africaine de développement (BAD) et Africa 50. Basée à Casablanca, cette plate-forme d'investissement a été créée par la BAD et les gouvernements africains pour combler le déficit de financement des infrastructures en Afrique. Ce rapprochement va se traduire par une collaboration "autour des sujets d’identification et de préparation de projets, la mobilisation de capitaux et la coopération pour le développement des compétences et des expertises."



Dans le même état d'esprit, l'ASIF a reçu des soutiens du Moyen-Orient, à travers la signature d'une Déclaration de Rabat montrant leur intérêt pour cette initiative. Il s'agit précisément des fonds les plus importants de cette région que sont l'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), de l'Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) et de la Kuwait Investment Authority (KIA).