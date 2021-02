Neuf États membres reçoivent 14 mrds€ de prêts pour surmonter leurs dépenses Covid-19

UE. La Commission européenne a procédé, mardi 2 février 2021, au versement de prêts à neuf États membres pour un montant total de 14 mrds€. "La pandémie continue de peser sur nos économies et, si nous pouvons entrevoir la lumière au bout du tunnel, nous ne savons pas encore combien de temps il nous faudra pour l'atteindre. C'est pourquoi l'instrument SURE et la solidarité européenne qu'il représente revêtent une si grande importance", souligne Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l'économie.Cette somme, issue de la quatrième émission d'obligations sociales réalisée au titre de l' instrument SURE ( (Support to mitigate unemployment risks in emergency - Soutien pour atténuer les risques de chômage en cas d'urgence) de l'Union européenne, servira à les aider à "faire face à l'augmentation soudaine de leurs dépenses publiques destinées à préserver l'emploi. Plus précisément, ils aideront les États membres à couvrir les coûts directement liés au financement des dispositifs nationaux de chômage partiel et des autres mesures similaires qu'ils ont misent en place en réaction à la pandémie de coronavirus, y compris pour les travailleurs indépendants", comme l'indique un communiqué de la Commission européenne.Italie (4,45 mrds€), Pologne (4,28 mrds€), Belgique (2 mrds€), Espagne (1,03 mrd€), Slovénie (913 M€), Grèce (728 M€), Hongrie (304 M€), Chypre (229 M€) et Lettonie (72 M€) vont bénéficier des 14 mrds€ débloqués.