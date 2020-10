Naturalia n'est plus candidat à la reprise de son concurrent Bio c'Bon

FRANCE. A une semaine de l'examen des offres par le tribunal de commerce de Paris, Naturalia a retiré, mardi 6 octobre 2020 au soir, sa candidature de reprise de l'enseigne Bio c'Bon. Elle avait été déposée le 15 septembre 2020 avec Bernardo Sanchez Incera (ex-Monoprix et Zara France aujour'd'hui directeur général délégué de la Société Générale) associé à son fils Xavier. L'entreprise du groupe Casino évoque des "zones d'ombre multiples" pour expliquer ce renoncement.Naturalia et ses partenaires prévoyaient de conserver quelque quatre-vingt-dix magasins sur les 120 du réseau. Les deux-tiers seraient restés sous enseigne Bio c'Bon, les autres devenant des Naturalia. 85% des salariés (sur un effectif total de 1 035) étaient repris (et même 100% en Ile-de-France). L'enseigne du groupe Casino envisageait également d'investir 20 M€ dans le réseau.Placée en dépôt de bilan le 21 août 2020 et en redressement judiciaire le 2 septembre 2020, Bio c'Bon (120 points de vente et 146 M€ de chiffre d'affaires en 2019) accuserait un passif de 40 M€. L'enseigne est détenue par son fondateur (en 2008) Thierry Brissaud et le groupe Marne & Finance.Biocoop, la famille Zouari (Surgelés Picard), les groupes de distribution Carrefour et Auchan se trouvent actuellement toujours en lice pour reprendre l'enseigne après la clôture le 15 septembre 2020 à midi de la réception des offres de reprise. La date limite pour améliorer leur propositions a été fixée au 13 octobre 2020 à minuit. Le tribunal de commerce de Paris commencera à les examiner le 16 octobre 2020.