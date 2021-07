Najib Mikati désigné pour former une équipe gouvernementale au Liban

A Paris, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a réagi à sa désignation par un message clair : "L'urgence est désormais de former un gouvernement compétent et capable de mettre en oeuvre les réformes indispensables au relèvement du pays, que tous les Libanais attendent (...) La France restera pour sa part aux côtés des Libanais, comme elle l'a toujours été".Nabila Massrali, porte-parole des affaires étrangères et de la politique de sécurité de l'Union européenne, parle à l'unisson. "Il est désormais d'une importance cruciale qu'un gouvernement crédible et responsable soit formé sans délai au Liban, un gouvernement capable de faire face aux graves crises économiques et sociales auxquelles le pays est confronté. Nous appelons les dirigeants politiques libanais à coopérer et à permettre la formation rapide d'un gouvernement crédible et compétent, dans l'intérêt du peuple libanais", indique-t-elle dans un communiqué. Selon la représentante de l'UE, "la mise en œuvre de réformes clés en matière de gouvernance et d'économie demeure de la plus haute urgence, comme le demandent depuis longtemps le Groupe international de soutien au Liban, l'UE et d'autres membres de la communauté internationale. Des pourparlers efficaces en vue d'un accord rapide avec le Fonds monétaire international doivent commencer immédiatement pour éviter un effondrement financier."Nabila Massrali tient également dans son message à rappeler que "le Liban s'est engagé à mettre en œuvre le cadre de réforme, de redressement et de reconstruction (3RF) et que le processus de réforme au Liban doit associer étroitement la société civile du pays. Les préparatifs des élections de 2022 doivent commencer sérieusement afin de garantir que ces élections se déroulent dans les délais prévus." L'UE se dit prête à aider le peuple libanais, "mais il est impératif que les dirigeants libanais assument leurs responsabilités politiques et ouvrent la voie à une résolution rapide de la crise."Une nouvelle conférence réunissant les donateurs, États et institutions internationales, se réunira le 4 août 2021.