Nabih Berri réélu pour un septième mandat de président du parlement libanais

LIBAN. Les députés du Parlement libanais ont réélu, mardi 31 mai 2022 et pour quatre ans supplémentaires, Nabih Berri à la présidence de cette chambre unique. Malgré la perte de majorité du Hezbollah et de ses alliés, dont le parti Amal qu'il dirige, ce Chiite de quatre-vingt-quatre ans a donc été reconduit à un poste qu'il occupe depuis octobre 1992.Ce septième mandat n'a cependant pas été si facile à obtenir. Alors qu'en 2018, il avait recueilli quatre-vingt-dix huit voix, Nabih Berri a dû se contenter de soixante-cinq sur 128 votants. Vingt-trois bulletins blancs et quarante votes nuls (dont plusieurs portaient des messages sur l'explosion du Port de Beyrouth ou affichaient le nom de Lokman Slim, un militant anti-Hezbollah assassiné en février 2021) ont été enregistrés.Les élections législatives du 15 mai 2022 avaient laissé une lueur d'espoir d'un changement dans la politique de ce pays en défaut de paiement depuis mars 2020 et soumis à la plus grosse crise économique et sociale de son histoire. Treize candidats de la contestation, issus des manifestations appelant depuis octobre 2019 à chasser les politiques actuels, jugés incompétents et corrompus, ont en effet été élus. Leur entrée dans le Parlement et les 10,16% de suffrages rassemblés symbolisent le refus de la rue du système confessionnel prévalant au Liban. Le Président de la République est toujours un Chrétien maronite, le Président du Conseil des ministres un Sunnite et le Président de l'Assemblée nationale un Chiite. Ou, comme aime à le dire, en plaisantant, l'inamovible intéressé lui-même, "toujours Nabih Berri".