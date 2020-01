MyDataModels met le small data à la portée de tous

Fondée en mars 2018, la start-up azuréenne MyDataModels a développé un logiciel qui « fait parler » de petits jeux de données que ses cofondateurs appellent small data. L’outil permet à des experts métiers de créer des modèles prédictifs sans connaissance en intelligence artificielle. Valeurs ajoutées : améliorer la qualité de fabrication et la maintenance, anticiper des pannes ou des fraudes, prédire des maladies.



Créée en mars 2018 à Sophia Antipolis par Denis Bastiment et Alain Blancquart, MyDataModels conçoit et commercialise Tada , un logiciel de modélisation de technologie d’intelligence artificielle. Elle propose des outils faciles d’accès, permettant à des « hommes-métier » (ingénieurs, chercheurs) d’exploiter l’analyse prédictive à partir de petits jeux de données techniques et scientifiques (small data) sans pour autant être experts en programmation informatique ou spécialistes des algorithmes.



