My Med à la recherche de solutions pour protéger la Méditerranée et son littoral

FRANCE. Présenté jeudi 6 février 2020 à la Plateforme (Marseille), un concours va permettre aux start-up et Pme françaises de présenter leurs innovations pour protéger la Méditerranée et son littoral. Les compétiteurs de ce challenge baptisé My Med devront, au choix, répondre à cinq défis avec l'aide de grandes entreprises : Comment limiter les impacts des activités économiques sur la mer et le littoral ? (proposé par Airbus, Constructa et Corsica Linea); Comment développer une économie qui s'appuie sur les ressources tout en les préservant ? (Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse); Comment protéger la biodiversité maritime et du littoral (Groupe des Eaux de Marseille, Foselev et Kaporal); Comment faire de la protection du littoral l'affaire de tous (Aéroport Marseille Provence, La Provence, Onet); Comment limiter et faire des déchets plastiques une ressource pour les territoires (ArcelorMittal Méditerranée, Crédit Agricole et Synchrone).



Ce concours est soutenu par quinze entreprises du Club Top 20 - qui réunit sous l'égide de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix-Marseille Provence (CCIAMP) les cinquante-trois sociétés de la métropole Aix-Marseille réalisant plus de 100 M€ de chiffre d'affaires -, le Groupe des Eaux de Marseille et le Groupe Veolia. Une somme totale de 82 000 € viendra récompenser les lauréats. "Il relève du rôle des grandes entreprises de penser le futur et de donner l'impulsion nécessaire à de jeunes entreprises dans le développement d'idées ou de projets qui répondent aux enjeux actuels et futurs", commente Denis Philipon, président du Club Top 20 et de Voyage Privé.



En plus, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur propose un prix coup de coeur "Une Cop d'avance" doté de 20 000 €. "La croissance verte est une opportunité incroyable de richesse et d'emploi", souligne Isabelle Campagnola Savon, vice-présidente de la Région.