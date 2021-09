Mohammed VI nomme Aziz Akhannouch chef du gouvernement marocain

MAROC. Suite logique et constitutionnelle de la victoire aux législatives marocaines du Rassemblement national des indépendants (RNI), le roi Mohammed VI a désigné, vendredi 10 septembre 2021, le chef de ce parti, Aziz Akhannouch, pour former le futur gouvernement.Le RNI a emporté 102 des 395 sièges, infligeant, mercredi 8 septembre 2021, une très sévère défaite au Parti de la justice et du développement (PJD- islamiste modéré), qui dominait la vie politique marocaine depuis une décennie et ne compte plus que treize sièges. Proche du Palais, le parti libéral présidé par Aziz Akhannouch depuis octobre 2016 est rompu à l'exercice du pouvoir. Créé en 1978 par Ahmed Osman, beau-frère de Hassan II, le parti à la colombe a participé à toutes les coalitions gouvernementales depuis vingt-trois ans (sauf durant une courte période entre 2012 et 2013). Agé de soixante ans et milliardaire, le patron de la holding Akwa (60 entreprises dans divers domaines dont les hydrocarbures et la presse) était même ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts dans le gouvernement précédent, et ce depuis 2007.