Mobilité et IA, un talent de retour du Canada crée Drivata à Marseille

Marseille qui entretient des liens d’affaires étroits avec le Canada, organisait une mission économique en juillet 2019. Dans la mégapole de Toronto dédiée au business, Thomas Engler, un expatrié français, diplômé en finances et spécialiste des plateformes digitales B2B, rencontre alors Provence Promotion. Une rencontre déterminante. Ce serial entrepreneur, convaincu que l’Amérique du Nord a une longueur d’avance sur les sujets mobilité adossée à l’IA, nourrit l’ambition de conquérir le marché européen en développant une solution d’optimisation de flotte de véhicules basée dans le cloud. Le fléchage de Provence Promotion le conduit à ZEBOX, le programme d'accélération et d'incubation de CMA CGM à Marseille. Drivata, pensée à Toronto est née en février 2020. L’application sera commercialisée fin avril.







"Très tôt, nous avons imaginé une société européenne car le sujet de la mobilité est mature en Amérique du Nord", explique Thomas Engler.



La suite sur... Drivata, c’est à la fois une plate-forme et une appli dédiées à l’optimisation des flottes de véhicules que s’apprêtent à lancer Thomas Engler et Fréderic Buhr. Les deux hommes, qui se connaissent depuis 20 ans, choisissent de déployer leur technologie en Europe sans savoir exactement où s’installer."Très tôt, nous avons imaginé une société européenne car le sujet de la mobilité est mature en Amérique du Nord", explique Thomas Engler.







