Militzer & Münch va proposer une desserte maritime entre Marseille et Bejaïa

ALGÉRIE. Le transporteur Militzer & Münch France (95 M€ de chiffre d'affaires en 2019) lancera, le 29 février 2019, une ligne maritime de groupage entre Marseille et Bejaïa. Elle ouvre la porte aux grandes industries de l'Est de l'Algérie.



Deux départs en groupage seront assurés par mois pour un service direct à partir de la cité phocéenne avec un transit time de cinq jours. "Le dégroupage sera réalisé au sein de la zone extra-portuaire de Bejaïa, dans le port sec de Tixter, situé à six kilomètres du principal axe routier du pays, l'autoroute Est-Ouest", précise, dans un communiqué, l'entreprise. Elle va disposer d'une antenne à Bejaïa "pour assurer le suivi des arrivages et des dépotages".



Avec Alger (2009) et Oran (2018), Militzer & Münche - qui compte une filiale en Algérie avec un actionnaire local (M&M Militzer & Münch SPA) depuis 2017 - porte à trois le nombre de lignes de groupage maritime direct vers l'Algérie, au départ de Marseille. Une quatrième devrait voir le jour dans le courant du premier trimestre 2020 vers Annaba.