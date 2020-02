Migration, avantages comparatifs et diffusion des connaissances

EXTRAIT :



Dans l’ensemble, les résultats des estimations montrent que l’effet sur le commerce de l’immigration de la région MENA vers l’UE est toujours positif, tandis que celui de l’émigration de l’Union européenne vers la région MENA est négatif ou non significatif. Toutefois, les effets de l’immigration sur les échanges commerciaux entre les partenaires de l’UE et de la région MENA sont moins importants que pour les autres régions partenaires de l’UE. En outre, l’effet des migrations sur le commerce bilatéral est plus important dans les technologies de pointe que dans les technologies de pointe et de haute technologie...