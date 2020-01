Michelin va accorder 40 000 € d'indemnités de départ à ses salariés de La Roche-sur-Yon

FRANCE. Les 619 salariés de l'usine Michelin de La Roche-sur-Yon en Vendée ont trouvé, jeudi 9 janvier 2020, un accord avec leur direction. Le spécialiste mondial du pneu prévoit de leur octroyer une prime de départ de 40 000 € brut et 500 € par année d'ancienneté. De plus, en cas de reclassement dans une autre entreprise, les salariés bénéficieront d'une compensation éventuelle de différence de salaire de 400 € brut par mois pendant trois ans. Parallèlement, une aide à la formation de 10 000 € et une aide à la création d'entreprise entrent dans le cadre de ce protocole accepté par l'intersyndicale SUD, CFE-CGC, CFDT et FO. Les consultations avec les salariés débuteront lundi 13 janvier 2020.



L'annonce de la fermeture de ce site date du 10 octobre 2019. Ce jour, la direction de Michelin indiquait, par voie de communiqué, l'échec de "Skipper", "destiné à renforcer l’activité du site de La Roche-sur-Yon. Ce projet soutenu par 70 millions d’euros d’investissements n’a pu produire les effets attendus en raison des difficultés du marché des pneus poids lourd haut de gamme, tant en Europe qu’à l’export : marché européen attendu sans croissance, concurrence exacerbée, segment des marques d’entrée de gamme en progression constante". Et sa volonté d'accompagner chacun des 619 salariés, "pour construire avec eux leur avenir professionnel". L'équipementier automobile précisait alors s'engager "à ce que chacun, selon sa situation et ses projets, ait le choix pour la suite de son parcours".



La fermeture du site de La Roche-sur-Yon est prévue dans le courant de l'annee 2020.