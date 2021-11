Mérieux NutriSciences acquiert la société israélienne Sher Consulting and Training

FRANCE / ISRAËL. Mérieux NutriSciences annonce, mercredi 3 novembre 2021, l'acquisition de l'entreprise israélienne Sher Consulting and Training.



Société de services de 8 000 salariés, Mérieux NutriSciences est détenue à 69% par l'Institut Mérieux (3,7 mrds€ de chiffre d'affaires et 21 000 salariés) et propose des "prestations d'analyses d'audit et de conseil pour assurer la sécurité et la qualité des aliments, de l'environnement et des biens de consommation impactant la santé des consommateurs". Basée à Lyon et à Chicago, elle est présente dans vingt-six pays avec une centaine de laboratoires d'analyses.



Présidée par Robert Segal, Sher Consulting and Training (45 consultants) travaille aussi sur la qualité, la sécurité, la conformité et la durabilité des aliments ainsi que sur le conseil en environnement pour soutenir, principalement, l'industrie agroalimentaire en Israël. Créée en 2003, la société dispose d'"une gamme complète de solutions pour servir un large panel de fabricants de produits alimentaires, de détaillants, d'importateurs et d'exportateurs. Ces solutions comprennent notamment l'étiquetage des produits, la conformité réglementaire, du conseil en qualité et sécurité des aliments, la gestion des risques, des inspections et audits, de la formation, des audits de conformité en matière d'environnement et de sécurité, l'évaluation du cycle de vie, etc...", précise un communiqué commun.



"Cette acquisition est pleinement en ligne avec notre feuille de route stratégique et illustre notre engagement à devenir un fournisseur de solutions complètes pour soutenir nos clients tout au long de la chaîne alimentaire", commente Jennifer Marquet, vice-présidente Europe de l'entreprise franco-américaine. Mérieux NutriScience dispose déjà de laboratoires d'analyses à Acre, Kyryat Shmona et dans le parc industriel de Bar Lev". Le siège social de Sher Consulting and Training se situe à Tsour Yigaël (Tzur Yigal) dans le centre du pays, à quarante kilomètres au nord-est de Tel Aviv.