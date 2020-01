Menaces sérieuses de fermeture pour l'usine de papier journal de Chapelle Darblay

FRANCE. L'usine de papier journal de Chapelle Darblay (Grand-Couronne, au Sud de Rouen) semble de plus en plus proche d'une fermeture pure et simple..



En septembre 2019, ses propriétaires, les Allemands d'UPM Communication Papers (4,8 mrds€ de chiffre d'affaires, 8 000 salariés et 15 papeteries), annonçaient leur intention de vendre le site "tout en précisant qu'un projet d'arrêt des activités de l'usine serait envisagé en l'absence d'offre crédible de reprise d'ici mi-janvier 2020", rappelle un communiqué publié mardi 28 janvier 2020.



La filiale du Finlandais UPM (10,5 mrds€ de chiffre d'affaires et 19 000 salariés) indique que "des discussions sont toujours en cours", mais que "la direction d'UPM n'a pas reçu, à l'heure actuelle, d'offres fermes de la part d'acheteurs potentiels".



Les négociations avec les représentants du personnel débutent mardi 28 janvier 2020 et devraient s'achever d'ici à la fin du deuxième trimestre 2020. "Le processus de cession avec les entreprises se poursuivra tout au long de la consultation des partenaires sociaux. La direction d’UPM reste déterminée à céder son site de production dès lors qu’elle recevra une offre appropriée", insiste son communiqué.



La CGT, dont le secrétaire général Philippe Martinez, se déplacera sur place accompagné d'une délégation d'Europe Ecologie - Les Verts, appelle à une mobilisation le mercredi 29 janvier 2020 sur le site avec une table-ronde sur son avenir. Les salariés bloquent le site depuis le 13 janvier 2020. Depuis, les ateliers se trouvent à l'arrêt.



Fabricant 30% du papier recyclé en France, l'usine de la Chapelle Darblay emploie 236 salariés et dispose d'une capacité de production de 240 000 tonnes de papier journal par an.