Menaces de fermeture de la ligne ferroviaire Thello Marseille-Nice-Milan

FRANCE / ITALIE. Selon le syndicat des Cheminots CFDT, la société Thello envisage de fermer en 2021 sa ligne Eurocity entre Marseille-Nice et Milan.La filiale à 100% de la compagnie publique des chemins de fers italiens Trenitalia proposait trois trains par jour sur cet axe franco-italien depuis 2014 . Elle venait concurrencer la SNCF en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, laquelle a déjà lancé de nouveaux appels d'offres au début de l'année 2020 pour des alternatives à la SNCF sur le Marseille-Toulon-Nice et les lignes "Azur" autour de Nice.Suite au déconfinement, Thello n'organise plus de départ à partir de Marseille et ne fait plus rouler que deux trains Nice-Milan par jour. La crise sanitaire a conduit l'entreprise ferroviaire a également supprimé le train de nuit Paris-Venise exploité depuis 2011 Thello avait obtenu fin 2017 un accord historique avec la SNCF et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, permettant aux abonnés professionnels de la SNCF d'utiliser cette ligne pour seulement 5 € par mois et ainsi soulager le réseau TER saturé aux heures de pointe.Dans un communiqué paru le 30 septembre 2020, le syndicat des Cheminots CFDT évoque la possibilité d'un plan social touchant trente-huit postes sur le site de Nice (agents de bord, conducteurs de train, agents de manoeuvre, encadrement...). Il demande une garantie d'emploi pour tous les salariés de l'entreprise ayant recours à l'APLD (Activité partielle de longue durée), un maintien intégral des salaires et des dispositifs de formations renforcés. "Plutôt que de supprimer les liaisons ferroviaires entre la France et l'Italie, la direction de Thello pourrait bénéficier d'une prise en charge importante des salaires par l'Etat conditionnée à des engagements en matière de maintien des emplois", souligne le communiqué syndical.