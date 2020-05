Menace de fermeture d'usines de Renault en France et à l'étranger

Il n'en a pas fallu plus pour que la presse algérienne, dont l'Observalgérie, évoque la possibilité de la fermeture de l'usine Renault Algérie Production située à Oued Tlélat, près d'Oran, depuis 2014. Ce site (60 000 véhicules par an) se trouve à l'arrêt pour des problème d'approvisionnement en pièces détachées expliqués par les quotas imposés. Ses 450 salariés viennent d'apprendre que leur chômage partiel continuerait encore pendant au moins trois mois. La rumeur de la fermeture de ce site est persistante depuis septembre 2019 . Les concessions Renault ont toutes tiré, provisoirement, leur rideau pour cause de Covid-19.Le groupe Renault (179 565 salariés dans le monde donc 48 500 en France) dispose d'une quarantaine de sites dans le monde entier et outre l'Algérie, est implanté dans d'autres pays méditerranéens et notamment au Maroc (Tanger et Casablanca) et en Espagne (Valladolid, Séville, Palencia).Renault se trouve en perte de vitesse avec un chiffre d'affaires en baisse de 3,3% en 2019 par rapport à 2018. Le constructeur automobile avait notamment expliqué ce ralentissement par un recul des ventes en Algérie, en Turquie et en Argentine.Une situation que les conséquences économiques de la pandémie du coronavirus sont venues aggravées.Plus d'informations devraient filtrer mardi 26 mai 2020 lors de la présentation du plan d'aide au secteur automobile par le président français Emmanuel Macron. Et notamment sur les contreparties d'engagements sur l'investissement et l'emploi en France.