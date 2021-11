Mehmet Uvez prend la tête du bureau d'Ankara de la Berd

TURQUIE. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) annonce, lundi 8 novembre 2021, la nomination de Mehmet Uvez à la tête de son bureau d'Ankara. Présenté aux autorités turques durant la visite en Turquie (7 au 9 novembre 2021) d' Odile Renaud-Basso , présidente de la Berd, il prendra officiellement ses fonctions en janvier 2022.De nationalité turque, il est titulaire d'un MBA en finances de la William E.Simon School of Business (Université de Rochester dans l'Etat de New York aux Etats-Unis) et d'un diplôme de premier cycle en commerce de la faculté des sciences politiques de l'université d'Ankara. Mehmet Uvez a rejoint la Berd en 2015 et occupait jusqu'à sa nomination le poste de spécialiste principal de l'inclusion au sein de l'équipe chargée de l'inclusion économique et de l'égalité des sexes. Il a vingt ans d'expérience dans le secteur public, les organisations internationales et les institutions financières.Succédant à Baris Dincer - en poste depuis mai 2019 , il quitte la Berd -, Mehmet Uvez va gérer les opérations de la banque pour la Turquie, ainsi que son partenariat avec le gouvernement turc et les interactions avec les institutions financières internationales, les missions diplomatiques et les organisations de la société civile basée dans la capitale turque.