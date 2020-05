Mediterrania Capital Partners veut créer la plus grande plate-forme de centres d'imagerie médicale de la région Mena

MALTE / ÉGYPTE. Mediterrania Capital Partners annonce le rachat pour plus de 100 M€ de MetaMed, la plus grande plate-forme de centres d'imagerie médicale présente principalement en Egypte (où elle dispose aussi d'une laboratoire de biologie médicale), mais aussi en Jordanie et Arabie saoudite.La société de capital-investissement spécialisée dans la croissance des Pme en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne concrétise cette opération via son fonds MC III et est accompagnée en direct par les investisseurs du fonds FMO, Proparco, DEG et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd).Créée en 2009 par Gulf Capital GC Equity Partners II, d'abord sous le nom de Technogroup Investments Holdings (TGIH), MetaMed possède et gère aujourd'hui vingt-sept centres d'imagerie médicale.Mediterrania Capital Partners avait déjà acquis, en février 2018, Cairo Scan , premier fournisseur de services d'imagerie médicale en Egypte. Aujourd'hui, la société de capital-risque va intégrer MetaMed et Cairo Scan pour créer la plus grande plate-forme d'imagerie médicale de la région Mena (Moyen-Orient Afrique du Nord) avec plus de quarante-cinq centres. Elle sera dirigée par Hatem El Gabaly, actuel président de Cairo Scan. Mediterrania Capital Partners compte poursuivre en croissance organique et externe son développement dans ce secteur.