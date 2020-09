Med'Innovant cherche des innovations pour (re)penser la ville de demain

FRANCE. L'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée (EPAEM) lance, mardi 1er septembre 2020, la neuvième édition de Med'Innovant. Ouvert aux starts-ups, Tpe et Pme basées en France et à l'étranger, ce concours international "vise à identifier et à soutenir les entrepreneurs capables de répondre aux nouveaux impératifs d'évolution et de durabilité des territoires méditerranéens de demain, grâce à des solutions éco-innovantes", selon les termes d'Euroméditerranée.Six défis sont posés : repenser les ambiances urbaines, encourager des nouveaux modes d'habiter et de travailler, développer un système multi énergie, imaginer des solutions résilientes, définir des bâtiments évolutifs et résilients, repenser les circuits courts pour une ville plus résiliente, productive et inclusive.Les candidatures sont possibles jusqu'au 30 septembre 2020 sur le site du concours . Le 9 octobre une première sélection se déroulera parmi les dossiers reçus, puis le 5 novembre douze à seize dossiers seront pré-retenus. Le 26 novembre aura lieu l'audition des candidats finalistes. La remise de prix se déroulera à La Coque, centre d'innovation et d'événementiel digitalisé d'Aix-Marseille implanté dans la cité phocéenne.Les lauréats se partageront une dotation financière de 40 000 € couplée à un accompagnement ciblé pour accélérer le développement de leur innovation. Ils pourront tester leur projet au sein du périmètre de 480 hectares d'Euroméditerranée à Marseille.