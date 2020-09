Med'Innnovant, un concours accélérateur de start-up

Pourquoi L'EPA Euroméditerranée a-t-il créé le concours Med'Innovant ?







Hugues Parant : Il s'agissait à l'origine de positionner Euroméditerranée sur l'intégration de l'économie digitale et des services à la personne, de capter l'innovation. Nous avons ensuite ajouté l'aspect démonstrateur, afin de tester ce qu'il est possible de faire pour construire une ville durable méditerranéenne. Med'Innovant permet d'orienter l'innovation vers les services urbains collectifs et à la personne. Cette année nous voulons aller plus loin avec nos six défis qui constituent autant d'axes forts de notre projet.







Que retirent les startupers de Med'innovant ?







HP : Les six gagnants se partagent 40 000 €. Mais surtout, nous leur offrons un package d'accompagnement que nous avons énormément musclé cette année. Ce type de concours apporte en général de l'argent et de la visibilité. Nous proposons beaucoup plus.



Chaque défi est soutenu par un parrain, une grande signature, directement intéressé par la question urbaine explorée.

Ils ne viennent pas juste pour remettre un prix, mais sont partie prenante, désireux de capter ces innovations, de les mettre en pratique. Nous avons fait de Med'Innovant un accélérateur de start-up. Les six lauréats vont pouvoir expérimenter, tester leurs projets en grandeur réelle sur le périmètre d'Euroméditerranée.







Euroméditerranée est un projet urbain d'intérêt national, conduit par un établissement public. L'innovation peut-elle y trouver sa place ?







HP : Nous en sommes persuadés et nous le montrons avec Med'Innovant. Nous adressons un signal à tous les startupers qui cherchent des solutions aux problématiques urbaines : vous êtes ici les bienvenus. Ils nous aident à réfléchir différemment, à intégrer de nouvelles technologies, de nouveaux services. Cela nous oblige à nous remettre en cause, à adapter nos programmes à des solutions disruptives. Euromed II portera la marque de la modernité, de la créativité. Nous n'y arriverons qu'avec le concours de personnes totalement focalisées sur l'innovation.







Et cela marche ?







HP : Oui. Les startupers répondent de plus en plus présents . À tel point que Med'Innovant a maintenant un petit frère, Med'Innovant Africa.