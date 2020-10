McPhy lève 180 M€ pour accélérer son développement dans l'hydrogène zéro-carbone

FRANCE. Le fabricant français d'électrolyseurs et de systèmes de stockage McPhy se félicite, mardi 14 octobre 2020 dans un communiqué, de la réussite de son augmentation de capital. Proposée à des investisseurs stratégiques (Chart International Holdings pour 30 M€, Technip Energies B.V. pour 15 M€), ses actionnaires historiques (EDF Pulse Croissance Holding pour 6 M€ et le Fonds Ecotechnologies de Bpi France pour 8 M€), de nouveaux institutionnels (pour 90 M€), cette levée a permis de réunir 180 M€ contre 150 M€ anticipés.



Basée à La Motte-Fanjas (Drôme, près de Romans-sur-Isère), McPhy est spécialisée dans les équipements de production et de distribution d'hydrogène zéro-carbone. Cette somme va lui permettre en priorité, et dans les quarante-huit mois, de financer la mise à l'échelle mondiale de sa capacité de production; consacrer plus de dépenses de recherche et d'innovation solution sur le développement d'électrolyseurs de très grande capacité (plus de 100 MWH) et les stations hydrogène de très grande capacité (plus de 2 tonnes par jour); d'accélérer sa politique de recrutement; d'augmenter ses dépenses de vente et de marketing pour accélérer la montée en puissance commerciale à l'échelle internationale et disposer d'un fonds de roulement.