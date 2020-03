Másmóvil poursuit son impressionnante ascension

ESPAGNE. L'opérateur de télécommunications espagnol Másmóvil annonce le rachat pour 372 M€ de Lycamobile España. « Avec cette nouvelle acquisition, le groupe renforce sa position dans le segment du prépayé, après l'intégration de Llamaya et Lebara » explique dans un communiqué Másmóvil.



Créé en 2010, Lycamobile España a généré en 2019 un chiffre d'affaires de 132 M€, pour un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 45 M€. La société est spécialisée dans les cartes téléphoniques prépayées.



Cette croissance externe devrait permettre à Másmóvil d'atteindre un chiffre d'affaires de 1,8 mrds € grâce à 8,9 millions de clients en Espagne. L'opérateur né en 1997 revendique la place de quatrième acteur dans le domaine des télécommunication espagnol, avec les marques Yoigo, Pepephone, Masmovil, Hits Mobile Lebara et Llamaya. Másmóvil propose des services Internet fixes, mobiles et à large bande pour les particuliers et les entreprises. Il dispose de ses propres infrastructures de réseaux mobiles pour la fibre fixe, l'ADSL, la 3G et la 4G.



Másmóvil a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 1,681 mrds €, en croissance de 16%. Son bénéficie net atteint 93 M€ en 2019 (+32%).