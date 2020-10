Marseille accueillera Tech For Good en Méditerranée en attendant le sommet Emerging Valley décalé en avril 2021

MEDITERRANEE. Prévue initialement du 7 au 8 décembre 2020, la quatrième édition d'Emerging Valley est reportée aux 7 et 8 avril 2021 et se déroulera au Palais du Pharo à Marseille.



"Emerging Valley" renforce sa ligne de conduite par l’accompagnement et la résilience des écosystèmes entrepreneuriaux et continue à faire émerger des leaders à impact tout en faisant connaître des solutions durables et résilientes face aux urgences et aux défis de notre temps. Le sommet mettra en avant les investisseurs, les start-ups africaines et les écosystèmes numériques émergents de Méditerranée et d’Afrique afin de développer leur attractivité à l’internationale, leurs relations business et d’accélérer leur impact à l’échelle globale", indique un communiqué. Publié mardi 20 octobre 2020 par les organisateurs de ce sommet international rassemblant les écosystèmes tech et innovants d'Afrique et d'Europe, il précise les quatre temps forts de cet évènement : la résilience territoriale; les innovations e-santé entre l'Europe et l'Afrique dans le contexte de la Covid-19; la biodiversité et l'agritech; les industries culturelles et créatives.



Des délégations du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie et de l'Afrique du Sud ont déjà confirmé leur participation.