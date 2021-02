Mario Draghi se porte au chevet de l'Italie et promet des remèdes radicaux

ITALIE. Mario Draghi, qui a prêté serment samedi 13 février 2021 après sa désignation par le président de la République italienne Sergio Mattarella, mercredi 3 février 2021, pour former un nouveau gouvernement, a exposé son programme, mercredi 17 février devant le Sénat. Il se présentera devant la Chambre des députés, jeudi 18 février.Agé de soixante-treize ans, le successeur de Giuseppe Conte, démissionnaire après avoir été lâché par les alliés de sa coalition, se fixe deux objectifs. "Le principal devoir auquel nous sommes tous appelés, et moi en premier lieu en tant que président du Conseil, est de combattre par tous les moyens la pandémie et de sauver les vies de nos citoyens." Il s'engage également à "mener des réformes radicales." Il ne se prive pas d'une référence historique pour définir l'immensité et l'importance de son rôle : "comme les gouvernements de l'immédiat après-guerre, nous avons la responsabilité de lancer une nouvelle reconstruction (...) C'est cela notre mission en tant qu'Italiens : laisser un pays meilleur et plus juste à nos enfants et petits-enfants."Première en Europe à se trouver confronté à la Covid-19, l'Italie a recensé 2,73 millions de cas avérés pour 94 171 décès selon le CSSE de la Johns Hopkins University. Elle est le huitième pays le plus touché au monde par la pandémie et le troisième en Europe et en Méditerranée derrière la France (3,54 millions de cas) et l'Espagne (3,09 million) et précède la Turquie (2,60 millions). Sa première grande décision dimanche 14 février 2021 au soir a d'ailleurs été, face à la dégradation de la situation sanitaire avec le variant britannique, de ne pas autoriser la réouverture des stations de ski dans les zones classées en jaune (une dizaine de régions où l'épidémie est la moins active) prévue... lundi 15 février 2021, donc quelques heures après. Une interdiction prolongée jusqu'au 5 mars 2021.