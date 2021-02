Mario Draghi endosse le costume de sauveur de l'Italie

L'Italie est aussi le pays le plus doté par l'instrument SURE (Support to mitigate unemployment risks in emergency - Soutien pour atténuer les risques de chômage en cas d'urgence) mis en place par la Commission européenne. Mardi 2 février 2021, Rome recevait ainsi une nouvelle enveloppe de 4,45 mrds€ (sur les 14 mrds€ débloqués pour 9 Etats membres). Ce prêt à des conditions exceptionnels issue de la quatrième émission d'obligations sociales est destiné à couvrir les coûts directement liés au financement des dispositifs nationaux de chômage partiel et des autres mesures similaires mis en place en réaction à la pandémie de coronavirus. Sur le total de 90,3 mrds€ accordés à dix-huit Etats membres dans le cadre de SURE sur 2020 et 2021, l'Italie en percevra à terme 27,4 mrds€ et en sera donc le premier bénéficiaire.Les principaux dossiers auxquels Mario Draghi devra s'atteler sont pléthores. A commencer donc par les négociations sur la restructuration de la dette et la réduction des déficits.Le futur gouvernement technique de la troisième économie de la zone euro a du pain sur la planche. Son économie a été la première touchée en Europe (confinement dès mars 2020) par la pandémie et son PIB affiche un -8,9% de son PIB en 2020. Et la seconde vague a d'ores et déjà ruiné les espoirs de relance en 2021. Même si, depuis le 1er février 2021 et dans la plupart des régions italiennes, les bars et restaurants (comme les musées) ont pu rouvrir avec des contraintes horaires.A fin 2020, la dette cumulée de l'Italie atteignait les 2 600 mrds€ (158% du PIB). Seule la Grèce (+ de 200% du PIB selon le FMI) affiche un ratio plus important parmi les Etats membres et l'un des plus élevés au monde.