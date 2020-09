Marco Sansavini devient Pdg de Vueling Airlines

ESPAGNE. La compagnie aérienne Vueling Airlines annonce la nomination de Marco Sansavini au poste de Pdg. Il a pris ses fonctions le 9 septembre 2020. C'est le dernier changement en date dans l'organigramme du groupe IAG, sous forme de chaises musicales, avec le départ à la retraite du Pdg d'IAG Willie Walsh remplacé par Luis Gallego, ex-pdg d'Iberia, lui-même remplacé à la présidence d'Iberia par Javier Sanchez-Prieto, ex-Pdg de Vueling de 2016 à 2020.



Né à Bologne en Italie, Marco Sansavini est diplômé en économie de l'Université de Bologne et titulaire d'un master en gestion d'entreprise de l'IMD (Lausanne). Il occupait précédemment le poste de directeur commercial d'Iberia depuis fin 2012. Il a débuté sa carrière dans l'aviation en 1995 au sein de KLM, puis dans l'entité KLM-Air France à Paris comme directeur commercial pour l'Europe et l'Afrique du Nord puis vice-président de l'activité internationale. Il rejoint ensuite Alitalia au poste de directeur des ventes et de la distribution avant de devenir directeur de la stratégie et du réseau, puis d'entrer à Iberia.



Le nouveau Pdg va devoir "poursuivre les initiatives mises en place pour répondre aux défis actuels de l'industrie du voyage - comme cela a été fait avec la mise en oeuvre rigoureuse de toutes les procédures de sécurité en matière d'hygiène et de santé - et poursuivre l’objectif de renforcer Vueling en tant que compagnie aérienne en pointe en termes de service à la clientèle", comme l'indique un communiqué.