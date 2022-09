Malte va recevoir 817 M€ de l'UE pour verdir et numériser son économie

MALTE. Dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union européenne (UE) pour la période 2021-2027, Malte va bénéficier d'un financement de 817 M€ après la signature d'un accord de partenariat avec l'UE. Un communiqué de la Commission européenne, publié vendredi 16 septembre 2022, indique que cette enveloppe va permettre de "soutenir le développement durable de son économie plus compétitive", pour la rendre "plus inclusive, plus verte et plus numérique".



L'UE veut remédier aux disparités existantes dans l'île méditerranéenne. Les fonds européens participeront à la " transition écologique et la sécurité énergétique du pays ainsi que sa transformation numérique. Ils amélioreront les compétences, l'emploi et l'inclusion sociale des citoyens", affirme le texte.



Les 817 M€ sont constitués à partir de plusieurs instruments. Le Fonds européen de développement régional (Feder) associé au Fonds de cohésion portent le plus gros effort avec un total de 417 M€. Cette somme contribuera à rendre les petites et moyennes entreprises plus innovantes, numériques et compétitives et viendra stimuler une économie plus intelligente et à faibles émissions e carbone. " Une part importante des fonds sera investie pour garantir l'efficacité énergétique et la capacité de stockage de l'énergie dans le pays grâce au développement d'une deuxième interconnexion électrique avec l'Italie sous la forme d'un câble sous-marin à haute tension. Cela renforcera l'approvisionnement en électricité et la sécurité dans ce domaine et contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre", précise la Commission européenne.