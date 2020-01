Malte nomme un nouveau premier ministre, Robert Abela

MALTE. Robert Abela (42 ans) est, depuis lundi 13 janvier 2020, le nouveau premier ministre de Malte. Cet avocat d'affaires remplace Joseph Muscat, en poste depuis 2013 et démissionnaire après les diverses mises en cause et arrestations au sein même du pouvoir suite aux investigations sur le meurtre, en octobre 2017, d'une journaliste d'investigation . Daphne Caruana Galizia travaillait sur les Panama Papers.Joseph Muscat avait annoncé son retrait en décembre 2018 alors que le Parlement l'accusait d'interférence dans ce dossier, et prévenu que son départ serait effectif au 12 janvier 2020.Robert Abela a promis de "renforcer l'état de droit" tout en s'inscrivant "dans la continuité" de son prédécesseur. "Je suis déterminé à garder ce qui est bon et à changer ce qui est mauvais. Je promets de travailler avec ce Parlement pour continuer à renforcer l'Etat de droit et la bonne gouvernance", déclarait-il alors qu'il venait de prendre la tête du Parti travailliste (Partit Laburist - PL), pour y remplacer Joseph Muscat. Bien élu, 58% des voix, il est le fils de George Abela, président travailliste de Malte de 2009 à 2014. Il ne s'est lancé en politique qu'en 2017, année où il est devenu député.