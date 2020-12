Magellan Aerospace choisit la Provence pour sa première implantation en France









Acquisition stratégique pour Magellan Aerospace fin 2019. En rachetant au groupe Bonnans la société Services Inter Industrie (SII) basée à Marignane, cet acteur global des composants aérospatiaux, fait d’une pierre deux coups : il entre sur le marché des hélicoptères et se rapproche d’un de ses clients clé, Airbus.Une excellente nouvelle pour le territoire et une opportunité pour l’industriel au moment où l’aviation civile traverse une crise sans précédent. L’incertitude du contexte mondial n’a pas freiné les ambitions de croissance en France du groupe international. L’entreprise, accompagnée par Provence Promotion depuis sa première rencontre sur le salon du Bourget en 2017, a bénéficié d’une assistance tout au long de son projet de reprise en collaboration avec Business France. Un co-pilotage réussi et qui se poursuit entre équipes provençales et canadiennes.





