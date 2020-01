MSC Croisières signe pour 2 mrds€ de contrats avec les Chantiers de l'Atlantique

FRANCE. Basée à Genève et filiale de Mediterranean Shipping Company, MSC Croisières a signé, lundi 20 janvier 2020, deux contrats fermes avec les Chantiers de l'Atlantique pour la construction de deux navires de croisières. D'un montant de 2 mrds€ et générant 14 millions d'heures de travail à 2 400 salariés en équivalent temps plein pendant trois ans, cette commande concerne deux bateaux de classes World III (un navire de cette catégorie se trouve déjà en cours de construction à Saint-Nazaire et sera opérationnel en 2022) et World IV. Pouvant chacun accueillir 6 700 passagers, leurs livraisons sont programmées respectivement en 2025 et en 2027.Autre volet de ce partenariat, MSC Croisières et les Chantiers de l'Atlantique entrent dans une démarche de développement d'une nouvelle classe de navires propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL), avec quatre navires prévus (4 mrds€ supplémentaires d'investissement et 30 millions d'heures de travail). Un carburant qui, associé à des mesures d'économies d'énergie, rejette peu de dioxyde de soufre et de particules fines (-99% selon le constructeur) et réduit de 85% les émissions de NOx et de 25% celles de CO2.Parallèlement, un autre contrat prévoit la construction d'un prototype de bateau propulsé pour partie à la voile avec deux unités à livrer à la fin de la décennie 2020. "Nous nous engageons ensemble à façonner la croisière de demain et à développer des concepts de navires qui vont bien au-delà des normes environnementales existantes. Nos entreprises travaillent déjà conjointement depuis vingt ans et ces nouveaux projets nous permettent d’envisager l’avenir avec enthousiasme", souligne Laurent Castaing, directeur général des Chantiers de l'Atlantique."Les trois accords signés aujourd’hui prolongent notre plan d’investissement jusqu’en 2030. Ils relèvent d’un partenariat exceptionnel avec Chantiers de l’Atlantique, qui ont déjà livré à MSC Croisières quinze navires hautement innovants au cours des deux dernières décennies, qui verra beaucoup plus de navires prendre vie sur les quais de Saint-Nazaire dans les dix prochaines années. Ils confirment également l’engagement du secteur en faveur de la durabilité environnementale ainsi que le soutien de la part de MSC Croisières afin que l’industrie nationale française se positionne comme un leader mondial dans le développement de technologies de nouvelle génération et d’autres solutions", commente Pierfrancesco Vago, président exécutif de MSC Croisières.