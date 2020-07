MED’INNOVANT AFRICA pour imaginer la ville méditerranéenne et africaine de demain





Euroméditerranée lance la 2ème édition de son concours destiné aux startups africaines développant des solutions innovantes pour rendre les villes plus durables et résilientes

L’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée poursuit sa politique d’ouverture en direction du continent africain et lance la 2ème édition de MED’INNOVANT AFRICA . Son objectif : répondre aux défis environnementaux et économiques auxquels les territoires sont confrontés, et accélérer le développement de projets éco-innovants de startups apportant des solutions à long terme aux problématiques des villes méditerranéennes et africaines.« Au même titre que Miami se positionne comme la porte d’entrée de l’Amérique latine, qu’Hong Kong et Singapour donnent un accès privilégié à l’Asie, Marseille a toutes les cartes en main pour offrir aux entreprises internationales une base idéale pour atteindre les marchés africains avec un objectif à moyen et long terme : faire de la Métropole Aix-Marseille Provence le hub de l’innovation digitale entre l’Europe et l’Afrique », déclare Hugues Parant, Directeur général d’Euroméditerranée.Cette nouvelle édition place la résilience au cœur de sa démarche. Les pépites et porteurs de projet africains sont invités à proposer leur candidature du 1er juillet au 31 août sur le site dédié au concours

Accompagnement Après analyse des dossiers et sélection par un jury d’experts composé des partenaires de l'opération (Emerging Valley, AFD, Africalink, Accélérateur M, CCI Aix Marseille Provence, Fidal), les deux lauréats du « prix du jury » et du « prix coup de cœur » pourront tester et déployer leur solution au cœur de la 2ème métropole de France. Ils bénéficieront d’un accompagnement pour les aider à trouver des investisseurs et partenaires industriels européens ou africains. Ils remporteront une dotation pouvant aller jusqu’à 7 000 €. Ils seront également amenés à pitcher leur projet sur scène à l’occasion du sommet international Emerging Valley prévus les 7 et 8 décembre à Marseille.



Créé en 2019, MED’INNOVANT AFRICA accompagne les projets de startups africaines investies dans la production de solutions urbaines novatrices. Après une première édition réussie qui a vu la participation de 180 startups et la distinction de 3 pépites africaines, Euroméditerranée investit cette année le champ de la résilience des territoires méditerranéens et africains. Le concours est ouvert aux petites et moyennes entreprises africaines à forte croissance apportant une solution pour le développement de territoires durables et résilients. Les candidats de cette 2ème édition peuvent postuler en ligne sur le site dédié au concours du 1er juillet au 31 août 2020.



Ces jeunes pousses pourront ensuite, le cas échéant, s’implémenter sur le périmètre d’intervention d’Euroméditerranée et, plus largement, sur celui de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Les projets à fort potentiel pourront également être accompagnés hors du périmètre d’intervention par l’appui des partenaires associés au concours.

Trois défis à relever

Développer la résistance aux chocs des villes par des dispositifs d’innovation sociale et de solidarité, des solutions de conception permettant d’assurer la continuité des réseaux en cas de crise et de réduire leur impact environnemental, des systèmes facilitant la gestion urbaine ainsi que la maîtrise des coûts.

Le second défi porte sur l'amélioration de la capacité de réaction grâce à de nouveaux outils numériques. Il peut s'agir de services ou équipements urbains, de mécanismes et applications d’alerte rapide et de réaction précoce, de solutions ou équipements favorisant l’organisation et les échanges multi-acteurs.

Enfin le troisième défi concerne la communication de crise à l’échelle locale grâce à des outils contribuant à une meilleure information dans l’espace public, à des technologies sans contact, objets connectés, applications mobiles.

Candidatez dès le 1er juillet sur euromediterranee.fr/medinnovantafrica

Publireportage EUROMÉDITERRANÉE





