Luca di Meo s'installe dans le fauteuil conducteur de Renault

FRANCE. Alors que son nom circulait depuis plusieurs jours, Luca de Meo a été nommé, mardi 28 janvier 2020, directeur général de Renault par décision du Conseil d'administration du constructeur automobile.



Italien, Luca de Meo (53 ans) est diplômé en administration des affaires de l'Université Commerciale Luigi Bocconi de Milan. Il a débuté sa carrière chez Renault avant de la poursuivre chez Toyota Europe puis le Groupe Fiat où il dirigeait les marques Lancia, Fiat et Alfa Romeo. Il a ensuite rejoint le Groupe Volkswagen en 2009 en tant que directeur du Marketing pour les voitures particulières de la marque Volkswagen et de tout le groupe Volkswagen, puis, en 2012, membre du Conseil d'administration en charge des Ventes et du Marketing chez Audi AG.



Il exerçait jusqu'à sa nomination chez Renault, et depuis le 1er novembre 2015, au poste de président du Comité exécutif de SEAT et membre des Conseils de surveillance de Ducati et de Lamborghini mais aussi président du Conseil d'administration du Groupe Volkswagen en Italie.