Lourdes condamnations pour plusieurs responsables algériens de l'ère Bouteflika

ALGÉRIE. A la barre un ancien premier ministre, Ahmed Ouyahia et plusieurs hommes d'affaires algériens très influents sous l'ère Bouteflika. Tous se trouvaient réunis - dix-sept accusés au total - dans le cadre du procès Sovac, du nom du groupe automobile qui distribue les marques du constructeur automobile Volkswagen en Algérie. Ils étaient poursuivis par le tribunal de Sidi M'hamed pour des faits de corruption, de blanchiment et de transfert à l'étranger de capitaux issus de revenus criminels et trafic d'influence.Ahmed Ouyahia obtient, mercredi 24 juin 2020, la peine la plus sévère avec douze ans de prison et une amende de 2 millions de dinars (1,38 M€). L'ensemble de ses comptes bancaires ont été saisis.Le Pdg du groupe Sovac, Mourad Oulmi a été condamné à une peine de dix ans fermes et une amende de 8 millions de dinars (5,5 M€). Son frère, Khider, à 7 ans et 8 millions de dinars. L'épouse de Mourad Oulmi, Fathia, tout comme l'ancien ministre de l'Industrie Abdeslam Bouchouareb et l'homme d'affaires Amine Djerbou, écope de vingt ans de prison. Les trois étaient jugés par contumace et des mandats d'arrêts internationaux ont été émis contre eux. L'ancien ministre de l'Industrie Youcef Yousfi et Omar Boudhiab, pdg du CPA (Crédit populaire d'Algérie), purgeront trois ans de prison ferme et devront s'acquitter de la somme de 1 million de dinars (690 K€).Sovac est le représentant officiel de Volkswagen en Algérie depuis 1999 et bénéficie d'un contrat de concessionnaire exclusif pour l'Algérie depuis mai 2003 pour les marques Volkswagen, Audi, Seat, Skoda et Porsche. Le constructeur allemand avait suspendu la production dans son usine de montage de véhicules de Relizane (250 km au sud-ouest d'Alger) inaugurée en 2017 ainsi que les livraisons sur le site, au centre du dossier judiciaire, après avoir eu connaissance de l'enquête menée par les autorités algériennes en septembre 2019.