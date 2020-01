Louis Vuitton reste la marque française la plus valorisée

FRANCE. Louis Vuitton, Chanel et Hermès constituent le tiercé gagnant de l'édition 2020 du classement BrandZ Top 50 des marques les plus valorisées en France. A son origine, le cabinet Kantar et WPP s'appuient pour établir cette liste sur un savant calcul entre les données financières de Bloomberg et les opinions recueillies auprès de 106 400 consommateurs français.Sans surprise, il s'agit de marques de produits de luxe, ce segment pesant 49% de la totalité de ce classement. Dans le Top 15 figurent d'ailleurs huit marques de luxe ou cosmétiques. Les seules à venir s'immiscer sont Orange( 5e), Axa (8e), SFR (9e), Carrefour (10e), Michelin (11e), Total (13e) et Auchan (15e).Air France se positionne au 50e et dernier rang classement devant Citroën. A noter les arrivées dans ce Top50 de Bouygues Telecom (48e) et d'Europcar (38e).Les cinquante marques présentes dans le BrandZ 2020 représentent une valeur globale de 309,67 mrds$ (les cinq premières constituent à elles près de 50% de ce nombre), en progression de plus de 6% sur un an. "Davantage que la progression du PIB", note Pierre Gomy, managing directeur chez Kantar France, division insights. "La puissance de ces grandes marques fait de la France l'un des marchés les plus forts d'Europe", indique-t-il.Le total du Top 30 s'affiche avec un taux d'exposition à l'étranger (chiffre d'affaires + volumes vendus + rentabilité hors de France) de 76%, le plus élevé de tous les classements BrandZ alors que le second, l'Allemagne ne parvient qu'à 64% et le troisième, l'Italie, à 60%.Martell (alcools) réalise la plus forte hausse de 2019 à 2020 avec 32% suivi de Dior, Clarins et Yves Saint Laurent, toutes trois en progression de 20%. Dior enregistre cependant la meilleure performance passant de la dix-septième à la quatorzième place.