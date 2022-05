Lignes directrices pour la durabilité des croisières et de la navigation de plaisance dans la région méditerranéenne

Ces lignes directrices visent à fournir une analyse des impacts du secteur croisière et plaisance. Elles permettent également d’établir un rapport sur les bonnes pratiques en vue d’un développement durable autour de ce secteur. Enfin, elles fournissent des pistes de réflexion pour les décideurs politiques et les personnes compétentes pour légiférer et limiter la pollution dans ces secteurs. Cinq défis majeurs ont été identifiés :