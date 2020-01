Lhyfe va construire un site de production d'hydrogène vert en Vendée

FRANCE. La société Lhyfe lance sa première solution de production clef-en-main d'hydrogène vert, modulaire et évolutive. Dans un communiqué publié jeudi 16 janvier 2020, l'entreprise indique qu'elle "ambitionne de construire un monde plus respirable pour les générations futures."



Créée en 2017 à Nantes par Matthieu Guesné qui en est le CEO, Lhyfe (15 salariés) conçoit, développe et opère ses sites de production pour répondre aux besoins en hydrogène vert des collectivités, des industries et du monde du transport. Son hydrogène est produit à partir d'énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, hydraulique, biomasse solide etc...). la société a développé un process industriel permettant une consommation énergétique minimale.



"Lhyfe privilégie le circuit-court (production locale et distribution locale) pour un modèle énergétique vertueux et créateur de valeur sur les territoires. En sortie d’usine, l’hydrogène vert produit par Lhyfe présente tous les avantages du pétrole et du gaz sans leurs inconvénients (les véhicules l’utilisant ne rejetant que des gouttelettes d’eau pure). Et alors que 95% de l’hydrogène produit aujourd’hui (dit « hydrogène gris ») génère jusqu’à 10 kg de CO2 par kilo d’hydrogène, l’hydrogène de Lhyfe est totalement propre (zéro émission). Mieux : en produisant son hydrogène, Lhyfe rejette de l’oxygène", précise son communiqué.