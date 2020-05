Les usines Peugeot de nouveau opérationnelles en France, au Maroc, au Portugal et en Espagne

A partir du 11 mai 2020, ouvriront, petit à petit, les sites de Caen (liaisons au sol et transmissions), Charleville-Mézières (pièces brutes en fonte et en alliage d'aluminium), Douvrin (moteurs), Metz (boîtes de vitesse), Mulhouse (fonderie), Poissy (emboutissage des tôles de carrosserie), Saint-Ouen (emboutissage, ferrage et outillage), Tréméry (moteurs), Valenciennes (boîtes de vitesse), Hordain (véhicules utilitaires).L'usine historique de Sochaux devra par contre encore attendre les commandes dans les concessions automobiles françaises, autorisées à rouvrir leurs portes au 11 mai 2020.A l'étranger, la reprise d'activité sera plus précoce et concernera toutes les implantations industrielles notamment dans les pays méditerranéens. Ainsi, les sites de Mangualde (Portugal), qui fabrique les utilitaires Citroën Berlingo et Peugeot Partner/Rifter, et de Kenitra (Maroc) d'où sortent les Peugeot 208 et la Citroën Ami, seront de nouveau opérationnels mercredi 6 mai 2020. Ceux espagnols de Saragosse (Opel Corsa) et Vigo (Berlingo et Peugeot 2008) reprendront le 11 mai 2020.Le constructeur automobile français (209 000 salariés) a enregistré en 2019 des bénéfices records à 3,2 mrds€ (+13,2% par rapport à 2018) pour un chiffre d'affaires de 74,7 mrds€ et 3,5 millions de véhicules vendus.