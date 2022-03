Les universités européennes concrétisent leur coopération avec leurs homologues africaines

UE / AFRIQUE. Réunis pour trois jours à Marseille (9 au 11 mars 2022) dans les locaux d'Aix-Marseille Université (AMU) au Pharo, les universités européennes membres de Civis (Université civique européenne)* ont décidé de renforcer leur partenariat avec leurs homologues africaines. Cette manifestations placée sous l'égide de la Présidence française de l'Union européenne (PFUE) s'est déroulée sous le thème "Nouveaux horizons pour le Partenariat Europe-Afrique"."L'initiative universités européennes (IUE) est la politique phare de l'UE en matière d'enseignement supérieur. Des centaines d'universités du continent rejoignent des alliances qui repoussent les limites de la mobilité des étudiants, de l'enseignement intégré et de la collaboration en matière de recherche", indique Annemie Schaus, recteur de l'Université libre de Bruxelles et présidente de Civis. Plus de 300 établissements universitaires sont rassemblés au sein de quarante-et-une alliances dans l'Union européenne. Le réseau Civis, l'une d'elle, coordonnée par l'AMU, compte ainsi dix grandes universités européennes* représentant 470 000 étudiants et 68 000 membres du personnel.A la question posée dans la cité phocéenne, "ces alliances doivent-elles se faire au détriment des partenariats avec d'autres universités, notamment celles situées en dehors de l'Europe ?", les dix membres de Civis ont répondu par la négative tout en précisant vouloir "accorder une attention particulière aux relations avec la région Afrique-Méditerranée". D'ailleurs, dès sa création en 2019 , cette initiative envisageait de devenir "un pont entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique".