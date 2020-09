Les trains OUIGO de la SNCF annoncent leur entrée dans les gares espagnoles

ESPAGNE. La SNCF (Société nationale des chemins de fer française) a décidé d'internationaliser en Espagne son offre OUIGO de trains à grande vitesse et à petit prix. Dans un communiqué publié mardi 22 septembre 2020, l'entreprise de transport précise que les villes de Madrid, Barcelone, Saragosse et Tarragone seront desservies à compter du 15 mars 2021."Ce lancement est une très grande fierté pour SNCF, il est l'occasion de démontrer la force de nos offres et de nos savoir-faire sur de nouveaux marchés", souligne Christophe Fanichet, Pdg de SNCF Voyageurs.Les liaisons entre la capitale du pays et la capitale catalane seront proposées quotidiennement, avec donc des arrêts à Saragosse et Tarragone, à bord de trains à deux niveaux (duplex) Alstom. ils seront les premiers à circuler entre ces deux villes.Les réservations pourront s'effectuer à compter du jeudi 24 septembre 2020, uniquement par voie digitale sur un site dédié ou sur l'application OUIGO. Les 10 000 premiers clients à s'enregistrer bénéficieront d'un tarif à 1€. "L'objectif de SNCF a toujours été de rendre la grande vitesse plus accessible. La qualité du réseau espagnol et la configuration de nos trains s'y prêtent particulièrement", commente Alain Krakovitch, directeur général de Voyages SNCF. Il prévoit d'offrir avec ce nouveau service jusqu'à 30 000 sièges par jour.Il ne s'agit que d'un début, puisque la SNCF entend se déployer à travers toute l'Espagne. OUIGO devrait donc, dans les mois suivant, aussi atteindre les villes de Valence, Alicante, Cordoue, Séville et Malaga (voir carte ci-dessous).OUIGO Espagne, filiale de SNCF Voyageurs SA, possèdera une flotte de quatorze trains duplex. Pour Hélène Valenzuela, sa présidente, "(l') arrivée entre Madrid et Barcelone marque le début d'une nouvelle ère du voyage à grande vitesse. L'objectif est de doubler le nombre de voyageurs qui choisiront ce mode de transport écologique sur les dix prochaines années."Les trains à grande vitesse de la SNCF relient déjà 300 villes en France et en Europe et transportent plus de 140 millions de passagers par an.