Les stratégies de développement des énergies renouvelables dans la région MENA

EXTRAIT :



Ces dernières années, les pays de la région MENA (Middle East and North Africa) ont été frappés par des chocs d'instabilité politique aussi bien internes qu'externes. Dans un contexte d'équilibre économique et social fragile, ces chocs apportent un lot de nouveaux défis, notamment la crise des réfugiés et de déplacement de la population. Cependant, ces nouveaux défis ne doivent pas détourner les pays MENA de leurs efforts sur les plans économique et environnemental pour s'adapter au changement climatique et pour un développement durable et inclusif...