Les start-up de la métropole d'Aix-Marseille font le buzz à Las Vegas









30 jeunes pousses innovantes régionales, dont seize basées dans la Métropole Aix-Marseille-Provence et réunies sous le pavillon « French tech » se sont rendues au CES de Las Vegas qui attire chaque année 170 000 professionnels, 4 000 exposants, 7 000 journalistes et influenceurs. Elles disposaient chacune d'un stand de 7,5m² pour présenter leurs innovations à l’occasion de cet événement.



La délégation régionale comprenait essentiellement des entreprises hight tech des secteurs de l'environnement, de l'économie bleue et de l'intelligence artificielle, la plupart en phase de pré-industrialisation. Pour son édition 2020, le salon mondial de l’innovation a primé plusieurs entreprises de la Métropole Aix-Marseille-Provence.



Seize start-up provençales réunies sous le pavillon « French tech » ont participé du 7 au 10 janvier au Consumer Electronic Show de Las Vegas. La Mecque de l'électronique grand public a primé trois entreprises basées dans la métropole d'Aix-Marseille.

La suite sur https://www.ccimp.com/actualite/innovation/35926-start-metropole-daix-marseille-font-buzz-las-vegas





